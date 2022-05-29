نقولا نحاس لـ"صوت الناس": من الضروري السير بخطة التعافي فلا خطّة مثالية

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أوضح النائب السابق نقولا نحاس أن خطة التعافي فيها حوالي 265 مبادرة والاعتراض أو الخلاف على نقطة أو اثنتين من الخطة، مشيرا الى أن "هذا الموضوع لا يشكل قاعدة أساسية للخلاف لأن الخطة موضوعة في إطار حدّ أدنى اذ نتفاوض مع صندوق نقد يضع شروطا قصوى ومع التطبيق الخطة تتغيّر وتتدرج".ورأى نحاس في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" أن خطة التعافي والنهوض وضعت القواعد الأساسية للنهوض والمشكلة هي مشكلة ثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني والموضوع الاساسي هو بناء القواعد الاساسية للانطلاق باتجاه استعادة الثقة.وقال: "الخطة تضمن الودائع الى رقم لا نعرف بعد اذا كان 100 أو 200 الف دولار إذ تمّت إزالة الرقم مؤخرا من الخطة".وأوضح أن خطة التعافي أقرت وما يذهب الى مجلس النواب هو القوانين المطلوبة.وقال: "من يقرأ خطة التعافي بتمعّن يجد انها تضيء على كلّ المواقع التي ادت الى ما وصلنا اليه اليوم".وشدّد نحاس على أن من الضروري السير بخطة التعافي اذ لا خطّة مثالية ويمكن تحسين الخطة رويدا رويدا. وقال: "يجب ان نأخذ مفتاج صندوق النقد بسرعة".