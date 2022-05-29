باسكال ضاهر لـ"صوت الناس": من تاريخ صدور التعميم 151 يتمّ ممارسة أشنع وسائل الهيركات على المودع

باسكال ضاهر لـ"صوت الناس": خطة التعافي ترمي الى وأد القطاع المصرفي والمالي

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LBCI News Lebanon





واعتبر في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" أن المتضرر الأكبر هو المودع، قائلا: "من تاريخ صدور التعميم 151 يتمّ ممارسة اشنع وسائل الهيركات على المودع وتعاضدت السياسة والمصارف لمنع تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ التعميم".

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وأضاف: "من ضيّع حقوق الناس يوزّع الخسائر ويعفي نفسه وهنا اتحدث عن الدولة بمسؤوليها ونافذيها".



وأشار الى أننا ما زلنا في نفس المنهج من الـ93 الى اليوم، معتبرا أن الخطة لا تضمن نهضة اقتصادية. رأى المحامي باسكال ضاهر أن خطة التعافي ترمي الى وأد القطاع المصرفي والمالي في البلد.واعتبر في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" أن المتضرر الأكبر هو المودع، قائلا: "من تاريخ صدور التعميم 151 يتمّ ممارسة اشنع وسائل الهيركات على المودع وتعاضدت السياسة والمصارف لمنع تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ التعميم".وأضاف: "من ضيّع حقوق الناس يوزّع الخسائر ويعفي نفسه وهنا اتحدث عن الدولة بمسؤوليها ونافذيها".وأشار الى أننا ما زلنا في نفس المنهج من الـ93 الى اليوم، معتبرا أن الخطة لا تضمن نهضة اقتصادية.

واعتبر أن كلّ الحمل يقع على عاتق المودعين، قائلا: "من غير المعروف ما الذي سيحصل مع المودعين في المصارف غير القابلة للاستمرار تبعا للخطة".



ورأى أن "خطة التعافي فيها اعترافات مهمة تصدر للمرة الاولى عن الدولة اللبنانية، فالخطة قالت ان المسؤولية تقع على المصرف المركزي وسياسة الحكومات المتعاقبة ودخول المصارف في هذه اللعبة".