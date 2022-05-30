أخبار لبنان
30 أيار 2022 - 06:28
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ميقاتي إلتقى كومارجاه واطلع من الأبيض على نتائج إجتماعات منظمة الصحة العالمية وعرض مع سفير بريطانيا للأوضاع

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ميقاتي إلتقى كومارجاه واطلع من الأبيض على نتائج إجتماعات منظمة الصحة العالمية وعرض مع سفير بريطانيا للأوضاع
Lebanon News
أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات وإجتماعات في السرايا الحكومية اليوم، فالتقى المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وعرض معه مشاريع البنك في لبنان.

واستقبل ميقاتي سفير بريطانيا في لبنان إيان كولارد وتم خلال اللقاء بحث في الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.
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واجتمع مع وزير الصحة فراس الأبيض الذي قال بعد اللقاء: "أطلعت الرئيس ميقاتي على مشاركتي في إجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف وأجواء هذه الإجتماعات وأهدافها والقرارات المهمة التي اتخذت على صعيد الصحة العالمية. كما أطلعت دولة الرئيس على دور لبنان في اللجان وهو تبوأ نيابة رئاسة العديد من اللجان، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية التي أجريتها".  

كما استقبل النائبين محمد يحيى وأكرم شهيب.
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