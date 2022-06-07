وزارتا الزراعة والبيئة ناشدتا المواطنين المحافظة على الأحراج

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أعلنت وزارتا الزراعة والبيئة أنه "بعد تبلغ مصلحة الزراعة في الشمال عن حدوث حريق عصر اليوم في حرج بطرماز ضمن غابة السفيرة، التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمصلحة احراج سير، وبناء لتوجيهات الوزيرين الدكتور عباس الحاج حسن والدكتور ناصر ياسين، توجهت مجموعة من المصلحة بالتنسيق مع وزارة البيئة إلى مكان الحريق حيث تم رفع تقارير لتقدير الموقف، حيث تم الطلب من قيادة الجيش لتحريك طوافات من أجل السيطرة على الحريق الذي يتعذر الوصول اليه عبر آليات الإطفاء العاملة على الأرض."وبحسب بيان صادر عن الزراعة والبيئة "أجرى الحاج حسن وياسين سلسلة من الإتصالات بوزراء الداخلية وقيادة الدفاع المدني، والقائمقام ورئيس اتحاد البلديات ورؤساء بلديات المنطقة، من أجل التحرك سريعا للسيطرة على الحريق وتبريده كي لا تعاود النار الاشتعال لاحقا".وتوجه وزيرا البيئة والزراعة من المواطنين طالبين منهم "توخي الحذر اثناء تواجدهم في الأحراج والإنتباه لعدم رمي المخلفات التي تحدث حرائق"، متمنيين من "جميع المواطنين والبلديات التبليغ عن حالات افتعال للحرائق قبل فوات الأوان".وشدد الوزيران على انهما سيطلبان من القضاء والأجهزة الأمنية "التحقيق بالحريق والتشدد بالعقوبات إذا ما تم إكتشاف انه مفتعل".