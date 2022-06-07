نتائج انتخابات لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

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LBCI News Lebanon

صدرت نتائج لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، و تضم النواب: فريد البستاني، ناصر جابر، حسن عز الدين، ميشال ضاهر، أمين شري، ملحم طوق، محمد سليمان، هاغوب ترازيان، نقولا صحناوي، فيصل الصايغ، طوني فرنجية ورازي الحاج.