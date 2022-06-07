أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 16:20
Back

نتائج انتخابات لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نتائج انتخابات لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط Lebanon, news ,lbci ,أخبار البرلمان,لجنة الاقتصاد,نتائج انتخابات لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط
episodes
نتائج انتخابات لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط
Lebanon News
صدرت نتائج لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، و تضم النواب: فريد البستاني، ناصر جابر، حسن عز الدين، ميشال ضاهر، أمين شري، ملحم طوق، محمد سليمان، هاغوب ترازيان، نقولا صحناوي، فيصل الصايغ، طوني فرنجية ورازي الحاج.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً