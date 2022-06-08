أخبار لبنان
08 حزيران 2022 - 03:43
08/06/2022 03:43:03
الاصلاحات المطلوبة من البرلمان والحكومة بين ميقاتي وفرونتسكا
جلسة تقويم بين ميقاتي وفرونتسكا في السرايا
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LBCI News Lebanon
عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الاوضاع، والاصلاحات المهمة المطلوب من البرلمان والحكومة القيام بها.
ولفتت فرونتسكا إلى أن زيارتها هي لتقويم التطورات بعد الانتخابات النيابية.
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