الاصلاحات المطلوبة من البرلمان والحكومة بين ميقاتي وفرونتسكا

عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الاوضاع، والاصلاحات المهمة المطلوب من البرلمان والحكومة القيام بها.ولفتت فرونتسكا إلى أن زيارتها هي لتقويم التطورات بعد الانتخابات النيابية.