أخبار لبنان
08 حزيران 2022 - 03:43
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الاصلاحات المطلوبة من البرلمان والحكومة بين ميقاتي وفرونتسكا

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الاصلاحات المطلوبة من البرلمان والحكومة بين ميقاتي وفرونتسكا
Lebanon News
عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الاوضاع، والاصلاحات المهمة المطلوب من البرلمان والحكومة القيام بها.

ولفتت فرونتسكا إلى أن زيارتها هي لتقويم التطورات بعد الانتخابات النيابية.
 
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