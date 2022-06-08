أخبار لبنان
08 حزيران 2022 - 07:05
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بيرم بحث مع وفد من الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل في تفعيل دورها

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بيرم بحث مع وفد من الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل في تفعيل دورها
Lebanon News
بحث وزير العمل  في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم في مكتبه، مع وفد من الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل برئاسة منسق الشبكة محمد الزيات في موضوع احياء الشبكة وتفعيل دورها، وكذلك تعزيز وزارة العمل بمفتشين متطوعين .
كما تم البحث بموضوع التعديلات التي وضعتها الوزارة على قانون العمل ليكون مواكبا للعصرنة.
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ونوه الوفد بما يقوم به الوزير بيرم ان لجهة تعزيز دور الوزارة في هذه الظروف والخطوات التي قام بها للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية ، ومساعدة العمال والموظفين لتخطي الأزمة الراهنة على المستوين الاجتماعي والمعيشي.
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