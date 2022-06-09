شقير يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

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إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير الصين تشيان مين جيان اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وجرى عرض تداعيات الأزمة الإقتصادية والمخاطر المحدقة بلبنان، وكذلك تم البحث في سبل تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي.وشدد شقير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين على كافة المستويات لا سيما على المستوى الإقتصادي.وإذ نوه شقير بالعلاقات الإقتصادية بين لبنان والصين، شدد على ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خصوصاً أن هناك الكثير من الفرص الواعدة التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، مشيراً الى أن الصين بما تمتلكه من خبرات وقطاعات كبيرة ورائدة بإمكانها مساعدة لبنان في الكثير من المجالات والقطاعات.أما سفير الصين، فنوه بالجهود التي يبذلها شقير والأفكار التي طرحها والتي من شأنها تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الصينية، مؤكداً وقوف بلاده الى جانب لبنان ومساعدته في تخطي أزماته.ولفت مين جيان الى وجود رغبة قوية لدى القطاع الخاص الصيني بتنظيم وفد من رجال الأعمال لزيارة لبنان ولقاء القطاع الخاص اللبناني، رابطاً القيام بالزيارة بإنتهاء جائحة كورونا.وأتفق الجانبان على إستمرار التواصل والتنسيق، للقيام بكل الخطوات اللازمة لا سيما تبادل زيارات وفود رجال الأعمال لتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي.وفي نهاية اللقاء، قدم شقير للسفير مين جيان كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.