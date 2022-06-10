لقاء بين شقير وسفير قطر... وتأكيد على التعاون بين البلدين

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بحث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين.وأكد شقير عمق وقوة العلاقات الأخوية والتارخية بين البلدين والعمل على تقويتها وتطويرها بإستمرار .وشدد شقير على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال زيادة التواصل وتبادل زيارات رجال الأعمال للإطلاع على الفرص المتاحة والعمل على الإستثمار فيها.بدوره، أكد سفير قطر وقوف بلاده ومساندتها للبنان في مختلف قضاياه، كما أكد على ضرورة تقوية التعاون الإقتصادي الثنائي، مشيراً الى أنه سيتابع مع المعنيين بالشأن الإقتصادي في بلاده موضوع تنظيم زيارة لوفد إقتصادي من القطاع الخاص اللبناني برئاسة شقير الى الدوحة.