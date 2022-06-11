المكتب الإعلامي لمخزومي: لم يتأخر يومًا في سداد مستحقات العاملين معه وكل ما يتم نشره إشاعات

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أشار المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي إلى أن حملة تشويهية مبرمجة نظمت ضد مخزومي، وما الفيديوهات والأخبار التي تبث على المواقع الإلكترونية وفي بعض الصحف وفحواها أن مخزومي لم يدفع مستحقات المندوبين الذين شاركوا في الماكينة الإنتخابية لحملة "بيروت بدها قلب" في إنتخابات 2022 إلا الدليل الأكبر على ذلك.وأكد المكتب الإعلامي أن هذه التهم باطلة، إذ أن ما حصل هو العكس تمامًا، فالعديد من الأشخاص الذين لم يعملوا يومًا في الماكينة الإنتخابية للائحة المذكورة يطالبون بما لا يحق لهم وتجمهروا الجمعة 10 حزيران 2022 أمام مقر حزب الحوار الوطني وعمدوا إلى إثارة فوضى غير مبررة على الإطلاق.وكذلك، شدد المكتب على أن النائب مخزومي لم يتأخر يومًا في سداد مستحقات العاملين معه، وكل ما يتم نشره منذ إجراء الإنتخابات النيابية هو محض إشاعات هدفها النيل من سمعته.وأوضح أن ما يحكى عن إعتراض وسائل الإعلام ومنعهم من تصوير ما جرى أمام مقر حزب الحوار الوطني فهو عار عن الصحة. كما ولم يتعرض أي من الحراس المولجين حماية المقر المذكور إلى أي شخص كان كما تثبت كافة التعليقات العديدة على الحدث التي تم بثها من موقعه، ما يثبت أن كل ما نشر هو محض إفتراء.ولن يتأخر المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي في مراجعة القضاء المختص لملاحقة المسؤولين عن هذه الحملة المبرمجة، وتحميلهم كافة التبعات المدنیة والجزائیة المترتبة على ذلك.