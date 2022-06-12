عوده دعا المسؤولين لاتخاذ قرارات حاسمة في ملف الثروات البحرية والبرية: ليحزموا أمرهم ويتفقوا على موقف موحد

عوده دعا المسؤولين لقرارات حاسمة في ملف الثروات البحرية والبرية

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LBCI News Lebanon

دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده المسؤولين لاتخاذ قرارات حاسمة في ملف الثروات البحرية والبرية، وقال: "صلي من أجل أن يلهم المسؤولين على اتخاذ القرارات الواضحة والحاسمة في شأن حقوق لبنان واللبنانيين وثرواتهم البحرية والبرية وغيرها".



وخلال ترأسه خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، رأى أن المزايدات التي نشهدها غير نافعة، الأعمال وحدها نافعة، خصوصاً تلك المرتكزة على حقائق وبراهين علمية. فليحزم المسؤولون أمرهم وليتفقوا على موقف موحد يواجهون به الأصدقاء والأعداء، ويكون في مصلحة جميع اللبنانيين".