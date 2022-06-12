إعتصام في الناقورة للتشديد على حق لبنان بثرواته البحرية

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شارك وفد مشترك من "المؤتمر الشعبي اللبناني" و"هيئة أبناء العرقوب" برئاسة فواز الحسامي في الإعتصام الذي أقيم في الناقورة على الحدود البحرية الجنوبية للبنان، وكان تشديد على التشبث بحق لبنان بمياهه وثروته وكل حبة من ترابه.وشدد حسامي على "التمسك بحقنا في مياهنا وثرواتنا البحرية،" وقال: "ناضلنا منذ أكثر من أربعين عامًا لتثبيت حقنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ودفعنا أغلى التضحيات وما زلنا، من أجل تحرير مزارعنا وتلالنا وكل شبر من أرضنا التي ما زالت محتلة من العدو الصهيوني."وطالب المسؤولين بـ"ضرورة إتخاذ الموقف الشجاع الذي يوحد اللبنانيين والمتمثل بتعديل المرسوم 6433 ليشمل الخط 29 ويؤكد حق لبنان بمياهه وثروته، وإيداع هذا المرسوم لدى الأمم المتحدة ومعاودة التفاوض غير المباشر لتثبيت هذا الحق لأننا نرفض الترسيم البحري والبري الذي تم مع دولة فلسطين العام 1923 بموجب إتفاق بوليه - نيو كومب قبل نشوء الكيان المحتل."