عون لفرونتسكا: المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات ثم التأليف

عون لفرونتسكا: المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية سيستمر

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا أن المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات النيابية ثم تأليف حكومة جديدة.