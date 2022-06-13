أخبار لبنان
13 حزيران 2022 - 05:38
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عون لفرونتسكا: المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات ثم التأليف

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عون لفرونتسكا: المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات ثم التأليف
Lebanon News
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا أن المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات النيابية ثم تأليف حكومة جديدة.
 
 
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