أخبار لبنان
13 حزيران 2022 - 08:58
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وزارة الصحة تعلن عن 174 إصابة باليرقان وتدعو إلى استقاء المعلومات منها حصرًا

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Lebanon News
بعد تداول وسائل الإعلام معلومات عن عدد الحالات المصابة باليرقان (إلتهاب الكبد الفيروسي -أ)، أعلنت وزارة الصحة العامة أن العدد الفعلي لهذه الإصابات المسجلة منذ بدء إنتشار الإلتهاب حتى اليوم يبلغ مئة وأربعًا وسبعين (174) حالة.

وذكرت الوزارة بأنها واكبت هذا الموضوع منذ ظهوره وأعلنت عن ذلك بشفافية مطلقة، وهي لا تزال تأخذ العينات وتجري التحقيقات اللازمة لتبيان سبب إنتشار الإلتهاب الذي لم يحسم بشكل نهائي بعد.
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ودعت وزارة الصحة العامة المواطنين والمعنيين كافة إلى استقاء المعلومات منها حصرًا، معلنة أنها ستصدر نشرة يومية عن موضوع اليرقان، كما هو حاصل بالنسبة إلى وباء كورونا، وذلك للإفادة بالمعطيات والأرقام الحقيقية للحالات الموجودة.
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