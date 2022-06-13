"تيكا" جددت أثاث كنيسة الكفير الأرثوذكسية التاريخية وقبة جرسها

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جددت الوكالة التركية للتعاون "تيكا" أثاث كنيسة بلدة الكفير الأرثوذكسية التاريخية وقبة جرسها التي مضى على بنائها 170 عامًا.وقد تم عزل السطح مع تجديد القاعة الواقعة في المبنى الخارجي للكنيسة وهي تتسع لـ300 مقعد.وللمناسبة، أقيم حفل تدشين للمشروع حضره سفير الجمهورية التركية في بيروت علي باريش أولوسوي ومنسق "تيكا-بيروت" أورهان أيدين والمطران قسطنطين كيال ورئيس بلدية الكفير وليد أبو نصار وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة وفاعلياته وعدد من الأهالي.وقدم المطران كيال درعًا للسفير أولوسوي والمنسق أيدين، معربًا عن إمتنانه للشعب التركي والحكومة و"تيكا" لهذا التعاون المشترك.