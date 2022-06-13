أخبار لبنان 13 حزيران 2022 - 13:51 13/06/2022 13:51:00 هوكستاين في بيروت... ما هي أولى محطاته اليوم؟

هوكستاين في بيروت... ما هي أولى محطاته اليوم؟

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LBCI News Lebanon

بلد الجمال ينتظر حل أزمة حدوده البحرية ليتمكن من إستخراج الغاز ورفد الإقتصاد المنهار بأموال تساهم في الخروج من الأزمة.



آموس هوكستاين في بيروت وأولى محطاته في وزارة الطاقة ثم عند نائب رئيس مجلس النواب.



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