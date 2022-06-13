أخبار لبنان
13 حزيران 2022 - 13:51
Back

هوكستاين في بيروت... ما هي أولى محطاته اليوم؟

هوكستاين في بيروت... ما هي أولى محطاته اليوم؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت,آموس هوكستاين,هوكستاين في بيروت... ما هي أولى محطاته اليوم؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بلد الجمال ينتظر حل أزمة حدوده البحرية ليتمكن من إستخراج الغاز ورفد الإقتصاد المنهار بأموال تساهم في الخروج من الأزمة.

آموس هوكستاين في بيروت وأولى محطاته في وزارة الطاقة ثم عند نائب رئيس مجلس النواب. 

إليكم التفاصيل...
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً