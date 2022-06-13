أخبار لبنان
13 حزيران 2022 - 13:46
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مساحة ثقافية ستبصر النور في سكة الحديد تعيد الأمل لأهل المنطقة

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Lebanon News
على بعد أسابيع من الذكرى الـ١٢٧ لإنشاء محطة سكة الحديد في مار مخايل، عام ١٨٩٥ التي تصادف في الرابع من آب، ذلك التاريخِ المشؤوم، ستعاد الحياة الى هذه المنطقة.

وزارتا الثقافة والأشغال والمصلحة العامة لسكة الحديد بصدد إطلاق مشروع لإنشاء حيز عام وملتقى ثقافي في محطة سكة الحديد في مار مخايل بتمويل من السفارة الإيطالية، على ان يكون المسؤول عن التنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هذا المشروع الذي وضعت المديرية العامة للآثار تصميماً له بعد إنفجار ٤ آب مباشرة سينقذ بمساحة ١٠ آلاف متر مربع من المساحة الإجمالية التي تتضمن ٦ أبنية معظمها تراثية تضررت من الإنفجار، سيعمل على ترميمها وتحويلها الى نقطة ملتقى ومتنفس للبنانيين.
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