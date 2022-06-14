أخبار لبنان
14 حزيران 2022 - 05:17
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كركي يوقّع عقد مع "مستشفى أوتيل ديو دي فرانس" بقيمة 14 مليار ل.ل.

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كركي يوقّع عقد مع &quot;مستشفى أوتيل ديو دي فرانس&quot; بقيمة 14 مليار ل.ل.
Lebanon News
أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي حرصه الشديد على دعم القطاع الصحّي في البلاد ولاسيّما الاستشفائي منه الذي يعاني من مصاعب كبيرة على الصعيدين المادّي والبشري، كما أكّد التزامه الكامل باتّخاذ كل الاجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان استمرارية عمل هذا القطاع.

وأعطى المدير العام تعليماته للقيام بدراسات مالية واحصائيات دقيقة لمعاملات نفقات العناية الطبيّة خارج المستشفى لأجراء مستشفى أوتيل ديو دي فرانس المضمونين والمستفيدين من أفراد عائلتهم، قدّرت من خلالها قيمة مساهمة الصندوق بحوالي ال 14 مليار ل.ل.، استجابةً منه لطلب تقدّم به المدير العام للمستشفى نسيب نصر.
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وقام المدير العام لمستشفى أوتيل ديو دي فرانس بزيارة للمدير العام للصندوق في مكتبه يوم الثلاثاء تاريخ 14/6/2022 وقّع خلالها الطرفان عقد لتسوية الديون المستحقّة للمستشفى على الصندوق قُضي بموجبه تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تقريباً. 

وقد سلّم  كركي السيّد نصر شيكًّأ بالدفعة الأولى بلغت قيمته 5 مليارات ل.ل.  على أن يدفع المبلغ المتبقّي حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين. 
وأكّد المدير العام بانّه سوف يعطي الأولويّة في التسويات للمستشفيات التي تتحمل القسم الأكبر من أعباء المضمونين كمستشفى الجامعة الأميركيّة وأوتيل ديو دي فرانس وجبل لبنان والسان جورج – الحدت وغيرها من المستشفيات والمؤسسات. 
 
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