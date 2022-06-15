تجميد مفعول رخص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية

قرار جديد لوزير الدفاع

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في قرار، توقيف العمل بمضمون القرار رقم 516/ود تاريخ 6/5/2022 المتعلق بتجميد مفعول رخص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية.



ويُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.