أخبار لبنان
16 حزيران 2022 - 03:08
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غريو كرمت فائزين في مباراة الفرنكوفونية المخصصة للجيش: التعاون بيننا يسير بشكل جيد

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Lebanon News
أقامت السفيرة الفرنسية آن غريو إحتفالًا في قصر الصنوبر لمناسبة إختتام النسخة الحادية عشرة من "مباراة الفرنكوفونية" المخصصة للجيش اللبناني، كرمت فيه نحو 24 فائزًا.

ولفتت السفيرة غريو في كلمة إلى أن "هذه المبادرة تشكل جزءًا لا يتجزأ من الإلتزام الفرنسي تجاه الفرنكوفونية في القوات المسلحة اللبنانية".
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وأشارت إلى أن فرنسا إفتتحت نحو 14 مركزًا لغويًا ضمن أفواج الجيش اللبناني ومدارسه على كافة الأراضي اللبنانية بهدف تطوير وتعزيز تعلم اللغة الفرنسية في البيئة العسكرية. 

ورأت أن تدريب الجنود على تعلم الفرنسية هو لتمكينهم من المشاركة بجدية في العديد من العمليات المشتركة مع الجيش الفرنسي والإستفادة بشكل أفضل لاكتساب مهارات جديدة أكان من خلال تبادل الكوادر أو إرسال مفارز عملياتية، أو تنفيذ مهمات بالشراكة مع الكتيبة الفرنسية في قوات الدولية العاملة في الجنوب، وهذا يعزز التعاون العملاني بين الجيشين اللبناني والفرنسي وبين جيوش الدول الفرنكوفونية، وهذا كله يشكل قيمة مضافة لأمن واستقرار بلد الأرز.

واعتبرت أن نجاح هذه المباراة هو دليل إضافي أن التعاون مع الجيش اللبناني يسير بشكل جيد جدًا.

وشكرت الدول الفرنكوفونية الشريكة في هذا المبادرة وهي بلجيكا، كندا وسويسرا، معبرة أخيرًا عن إلتزام فرنسا بالوقوف إلى جانب لبنان والجيش اللبناني.
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