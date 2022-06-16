مخزومي تقدم بطعن رسمي بنتائج الانتخابات في دائرة بيروت الثانية: بصدد تشكيل نواة كتلة سيادية

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أعلن النائب فؤاد مخزومي أنه تقدم بطعن رسمي بنتائج الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية "لوجود العديد من علامات الاستفهام حول هذه الانتخابات."وقال عبر تويتر: قضيتنا محقة خصوصًا بعد التأخر في إصدار نتائج هذه الدائرة تحديدا ٣٦ ساعة، عدا عن اختفاء نتائج ٦٦ قلم لمدة اسبوعين كاملين.واعتبر أن كل من في هذه المنظومة يريد بقاء رياض سلامة وعدم إزاحته لأنه يعلم بفضائحهم ويغطون بعضهم البعض، مشيراً الى أن سلامة سيكمل ولايته كحاكم للمصرف المركزي حتى آخر يوم منها لأنه يحتاج إلى الحصانة.وأضاف: دول الخليج العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية لم تتخل عن لبنان وشعبه يوما ولم تظهر أي سلبية تجاهه لكن الدول العربية والخليجية لن تقبل بالتعامل مع دولة يسيطر عليها حزب الله عبر سلاحه غير الشرعي.وأشار الى أن "حزب الله أثبت فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية وقد آن الأوان لأن يترك الساحة ويتيح الفرصة أمام وجوه جديدة تغييرية وسيادية" مرجحاً "أن نكون أمام تكليف وليس تأليف".وأكّد السعي |لتأسيس جبهة وطنية سيادية هدفها بناء وطن ودولة واقتصاد ونحن في صدد تشكيل نواة كتلة سيادية مع أشخاص يشبهوننا."وتمنى "إنجاز مهمة انتخاب رئيس للجمهورية" معرباً عن تخوفه من الفراغ خصوصًا أن الوضع الاقتصادي حاليا لا يحتمل أي نوع من الفراغ.