أخبار لبنان
17 حزيران 2022 - 13:17
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الأمم المتحدة مددت خطّة الإستجابة للطوارئ في لبنان

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Lebanon News
مدّدت الأمم المتحدة خطّة الإستجابة للطوارئ في لبنان لمساعدة 2.2 مليون لبناني، 207.800 لاجئ فلسطيني، و1,5 مليون نازح سوري، لتأمين وصولهم إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، وذلك بتمويلٍ دولي، وعبر المنظمات الأممية والجمعيات المحلية والدولية. 
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