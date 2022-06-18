أخبار لبنان
18 حزيران 2022 - 04:28
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زهران للـLBCI: التجربة الحالية في موضوع مفاوضات ترسيم الحدود فيها نقطتين ايجابيتين

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زهران للـLBCI: التجربة الحالية في موضوع مفاوضات ترسيم الحدود فيها نقطتين ايجابيتين
Lebanon News
رأى مدير المرتكز الاعلامي سالم زهران أن التجربة الماضية في موضوع مفاوضات ترسيم الحدود كانت تجربة سيئة أما التجربة الحالية ففيها نقطتين ايجابيتين والأولى هي وحدة الموقف السياسي"، مشيراً الى ان "البند الأساسي أن يوقف الإسرائيلي إستخراج الغاز من كاريش"

وفي سياق منفصل، قال زهران في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لا أعتقد أن هناك حربًا قادمة والحرب الروسية-الأوكرانية هي سبب إضافي كي لا تشتعل المنطقة".
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وعن الاستحقاق الرئاسي، كشف زهران أن حزب الله لم يحدد بعد مرشحه لرئاسة الجمهورية ولا يزال سليمان فرنجية متقدمًا لكن الأمر غير محسوم بعد".
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