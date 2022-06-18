بخاري استقبل دريان والسنيورة ورؤساء الجمعيات الاسلامية ونوابا

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استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبد الله بخاري، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الرئيس فؤاد السنيورة ورؤساء الجمعيات الإسلامية في لبنان، وجرى خلال اللقاء "تبادل الأحاديث الودية والبحث في آخر المستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".ثم استقبل بخاري النائب أحمد الخير، وجرى خلال اللقاء التداول في آخر التطورات محليا وإقليميا، بالإضافة إلى قضايا ذات الإهتمام المشترك، والنائب ياسين ياسين، وعرض معه أبرز المستجدات الراهنة، والنائب عبد العزيز الصمد وناقش معه آخر التطورات المحلية وإلاقليمية وقضايا ذات اهتمام مشترك.