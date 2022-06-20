ربيع شداد للـLBCI: المهرجانات السياحية مكون ثقافي يظهر عادات وتقاليد وتراث الشعب اللبناني

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أوضح رئيس دائرة المهرجانات السياحية في وزارة السياحة ربيع شداد أن الحملة التي أطلقها وزير السياحة والتي ترافقت مع حملة تعليق إعلانات على طريق المطار وصولًا إلى بيروت هدفها تسليط الضوء على مفاهيم السياحة الحديثة.وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"LBCI"، شدد على أن المهرجانات السياحية ليست فقط للترفيه بل مكون ثقافي له علاقة بإظهار عادات وتقاليد وتراث الشعب اللبناني.وأشار إلى أن المجتمع المحلي هو الأكثر إستفادة من المهرجانات خصوصًا أنها تشكل فرصة له للترويج لمنتجاته وأعماله.كما لفت إلى أننا "سنعلن رسميًا في الأيام المقبلة عن تواريخ المهرجان الذي سيقام على مدى 6 أيام في وسط بيروت، وتحديدًا في ساحة النجمة."