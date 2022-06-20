أخبار لبنان
20 حزيران 2022 - 03:12
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ربيع شداد للـLBCI: المهرجانات السياحية مكون ثقافي يظهر عادات وتقاليد وتراث الشعب اللبناني

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ربيع شداد للـLBCI: المهرجانات السياحية مكون ثقافي يظهر عادات وتقاليد وتراث الشعب اللبناني
Lebanon News
أوضح رئيس دائرة المهرجانات السياحية في وزارة السياحة ربيع شداد أن الحملة التي أطلقها وزير السياحة والتي ترافقت مع حملة تعليق إعلانات على طريق المطار وصولًا إلى بيروت هدفها تسليط الضوء على مفاهيم السياحة الحديثة.

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"LBCI"، شدد على أن المهرجانات السياحية ليست فقط للترفيه بل مكون ثقافي له علاقة بإظهار عادات وتقاليد وتراث الشعب اللبناني.
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وأشار إلى أن المجتمع المحلي هو الأكثر إستفادة من المهرجانات خصوصًا أنها تشكل فرصة له للترويج لمنتجاته وأعماله.

كما لفت إلى أننا "سنعلن رسميًا في الأيام المقبلة عن تواريخ المهرجان الذي سيقام على مدى 6 أيام في وسط بيروت، وتحديدًا في ساحة النجمة."
 
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