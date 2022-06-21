في الغبيري... إقفال أفران لعدم إلتزامها بوزن ربطة الخبز

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LBCI News Lebanon

أقفلت بعض الأفران ضمن نطاق بلدية الغبيري مؤقتًا لعدم التزامها بوزن ربطة الخبز الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة.



وأشارت بلدية الغبيري إلى أنه يمكن لأي مواطن طلب وزن الربطة قبل استلامها منعًا للغش وإبلاغ البلدية لاسيما ضمن محلات السمانة والسوبرماركت.