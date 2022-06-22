لجنة الشباب والرياضة ناقشت تفاصيل التحضيرات لإحتفالية بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2022

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عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس والنواب: رائد برو، هاكوب ترزيان، وضاح الصادق، شربل مارون، رازي الحاج، الياس إسطفان، ينال الصلح، الياس حنكش، غسان عطاالله وبيار أبو عاصي.وإثر الجلسة، لفت النائب سيمون أبي رميا إلى أن اللقاء كان محددًا من أجل التحدث عن قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بشأن إعتماد بيروت كعاصمة للشباب العربي لعام 2022.وقال إنه "مبدئيًا، سيكون نشاط مركزي لإطلاق هذه الإحتفالية يمتد على مدى تسعة أشهر أي من تشرين الأول 2022 حتى أيلول 2023، وبعد النشاط المركزي الذي يحصل في بيروت لإطلاق هذا النشاط، سيكون هناك أنشطة حول عناوين معينة ستحدد لاحقًا كل نشاط سيكون في كل محافظات لبنان".وأشار إلى أن النواب أعطوا أفكارهم لهذه العناوين وكان هناك نقاش حول تمويل هذه النشاطات من جهة مجلس الجامعة العربية المساهم في هذا النوع من النشاطات على الصعيد المالي، وبالتالي هذا المال لن يكفي، لافتًا إلى أنه كانت هناك إقتراحات بإشراك القطاع الخاص في هذا الموضوع وصار اتفاق مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة التنسيق لأنها نشاطات مهمة لإعطاء صورة إيجابية عن الواقع اللبناني لاستقطاب الشباب العربي