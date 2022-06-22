سلسلة لقاءات لميقاتي مع وزراء الزراعة والسياحة والتربية والاعلام والدفاع والبيئة

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بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن في الواقع الزراعي اللبناني وأجواء عملية الاستيراد والتصدير في ظل الإضراب المستمر للقطاع العام.وفي هذا السايق، أكد ميقاتي أن الاضراب حق مكتسب للموظفين ترعاه القوانين اللبنانية.أيضا، اعتبر رئيس الحكومة أن انتخاب لبنان كرئيس للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يؤسس لأن يكون هناك تفعيل للدور العربي العربي والعلاقات العربية العربية من خلال هذه المنظمة التي هي جزء أساسي ومركزي في جامعة الدول العربية.ورأى أن هذا المنصب هو دليل على أننا قادرون من خلال الزراعة والقطاع الزراعي على أن نشبك مع الأخوة العرب في علاقة بينية ، مشيرا إلى أنه كان يجب أن تكون منذ زمن بعيد وأن تعود الى سابق عهدها كما كانت، وتعتمد على الأخوة والصداقة والشركة الحقيقية.ايضا، بحث ميقاتي مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في التحضيرات التي تقوم بها وزارة السياحة مع القطاع الخاص لاستقبال الوافدين، والتحضيرات لمطار بيروت وبعض الإجراءات العملية.أما وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي فأكد بدوره بعد لقائه رئيس الحكومة أن الامتحانات ستبدأ بمواعيدها المقررة في الشهادة المتوسطة ابتداءا من ٢٥ حزيران الجاري انتهاء في ٢ تموز للشهادات الثانوية.وأجرى ميقاتي في هذا الاطار اتصالا بوزير المالية وطلب اليه تسهيل هذه العملية ليحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم، كما راجع معه التعجيل بتأمين الاعتمادات المناسبة لمصاريف الإمتحانات الرسمية.ايضا، كما عرض ميقاتي مع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين لموضوع الدفاع المدني، وأجرى الرئيس اتصالات بوزير الداخلية والمدير العام للدفاع المدني لتأمين الاعتمادات اللازمة من اجل دفع التأمين للدفاع المدني.واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاعلام زياد مكاري وبحث معه في شؤون الوزارة، ثم اجتمع مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وبحث معه في شؤون وزارته.