معوض يعلن عن الكتلة السيادية المستقلة: لن نسمي اي مرشح من المنظومة وتحديداً ميقاتي

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أعلن النائب ميشال معوض من دارته عن تشكيل "الكتلة السيادية المستقلة" التي تضم النواب: فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشال معوض، وأديب عبد المسيح.وأكّد معوض أن الكتلة لن تسمي أي مرشح من المنظومة لرئاسة الحكومة وتحديداً نجيب ميقاتي"، مشيراً الى السعي لخلق حالة وازنة في مواجهة تسميته.وقال معوض: مسؤوليتنا أن نجمع قوى المعارضة المختلفة على برنامج وواقع واحد ومشكلة المعارضة المشتّتة تضرّ قدرتنا على التغيير وهذا ما لاحظناه في انتخاب رئيس مجلس النواب واللجان ونراها اليوم في موضوع التكليف.وأشار الى أن "القناعات المشتركة تجمعنا ولدينا قناعة بأنّ المواجهة يجب أن تكون وطنية لا مواجهة طائفية وتشتّت المعارضة يلعب دوراً سلبياً في إحداث التغيير وهناك ضرورة لخلق حالة سياسية وازنة لتتواصل وتؤثر على الكتل المعارضة على تنوّعها".في السياق، لفت مخزومي الى أن المطلوب، في تسمية رئيس للحكومة، رجل اقتصاد ملم بالملفات الاقتصادية والسياسية.أما النائب ريفي، فرأى أن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه واللجان كانت مُخيّبة للآمال بالنسبة للمعارضة لذلك نحن أمام امتحان من أجل إنقاذ البلاد عبر التوحّد حول تسمية رئيس حكومة يعرف وجع الناس.