دويهي: لن أهرب من المواجهة وسأسمي غدا شخصية تستطيع أن تحمل أولويات المرحلة

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اعتبر النائب ميشال دويهي عبر حسابه على تويتر أنه ‏بات من الواضح أن المنظومة قد أمّنت الأكثرية المطلوبة لمرشّحها لرئاسة الحكومة، موضحا أنه لأنّهم انتُخِوا لكي يواجهون في كل الإستحقاقات، وبناءً على مروحة من الإستشارات مع رفاقه في اسس وفي شمالُنا، لن بهرب من المواجهة خلف اي خيار مثل عدم التّسمية كما فعل وستفعل العديد من الكتل ولن يطرح اسماء.وأكد دويهي أنه سيتجه إلى القصر الجمهوري غدا لتسمية شخصية تستطيع أن تحمل أولويات المرحلة: خطة النهوض الإقتصادية، وتحميل المسؤوليات، خسائر للمستفيدين من الهندسات المالية،إلى حماية اللبنانيين والمدافعة عن سيادة لبنان في مواجهة قضم حدوده البحرية والسلاح خارج الدولة.