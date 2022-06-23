أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:37
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عبد الرحمن البزري من بعبدا: لم أسم أحدا في الاستشارات النيابية

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Lebanon News
أعلن النائب عبد الرحمن البزري من بعبدا أنه لم يسم أحدا في الاستشارات النيابية الملزمة.
 
وقال: "أبلغنا الرئيس عون بأننا لن نسمي أحدا لرئاسة الحكومة وذلك لقناعتنا أن المشروع الإصلاحي لم يكتمل بعد".
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