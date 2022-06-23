أخبار لبنان 23 حزيران 2022 - 05:37 23/06/2022 05:37:50 عبد الرحمن البزري من بعبدا: لم أسم أحدا في الاستشارات النيابية

عبد الرحمن البزري من بعبدا: لم أسم أحدا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاستشارات النيابية, بعبدا,عبد الرحمن البزري ,عبد الرحمن البزري من بعبدا: لم أسم أحدا

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

أعلن النائب عبد الرحمن البزري من بعبدا أنه لم يسم أحدا في الاستشارات النيابية الملزمة. وقال: "أبلغنا الرئيس عون بأننا لن نسمي أحدا لرئاسة الحكومة وذلك لقناعتنا أن المشروع الإصلاحي لم يكتمل بعد". الإعلان

الإعلان