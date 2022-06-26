أخبار لبنان
26 حزيران 2022 - 02:58
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نقابة أصحاب الأفران: أي توقف عن الإنتاج والبيع يعرض للمساءلة القانونية والقضاء

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نقابة أصحاب الأفران: أي توقف عن الإنتاج والبيع يعرض للمساءلة القانونية والقضاء
Lebanon News
دعا أمين سر نقابة أصحاب الأفران ناصر سرور في بيان، المطاحن العاملة إلى "إعارة القمح المدعوم من مخزونها للمطاحن المتوقفة عن العمل لتعاود عملها، وإلى رفع إنتاجها إلى الحد الأقصى واستقبال كل قسائم الطحين مع أصحاب الأفران والتي لم تتسلمها بسبب إقفال المطاحن التي كانت تسلمها وهي الباقليان والتاج والبقاع".
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وشدد على أن "القمح والطحين والخبز المدعومين، ليسوا ملكا لمطحنة أو فرن، وأي توقف عن الإنتاج والبيع يعرض للمساءلة القانونية والقضاء، وندعو أصحاب الأفران إلى التصريح لنقابة الأفران عن الكمية التي تسلموها من الطحين ابتداء من 1 حزيران الى 25 منه دون إبطاء، وعلى وزارة الاقتصاد الطلب من المطاحن جداول تسليم الطحين للافران مع أذونات التسليم الموقعة من 1 حزيران لغاية 25 منه لمكتب الحبوب للاطلاع عليها ومعرفة من الجهة المقصرة".
 
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