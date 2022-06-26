الراعي في اليوبيل الذهبي لرابطة كاريتاس: للإسراع في تشكيل حكومة وطنية ونناشد جميع الأطراف بأن تتعاون مع الرئيس المكلف

الراعي: ننتظر من الرئيس المكلف تشكيل حكومة على مستوى الأحداث

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LBCI News Lebanon

طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي "بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية لحاجة البلاد اليها ولكي يتركز الاهتمام فورا على التحضير لانتخاب رئيس انقاذي للجمهورية، فلا تفسير لأيّ تأخيرٍ في التشكيل سوى إلهائنا عن هذا الاستحقاقِ الدستوريّ"، معتبرا أنه لا يوجد أي سبب وجيه ووطني يحول من دون تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس الجديد.

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وقال: "كم كنا نتمنى لو أن المسؤولين المدنيين والسياسيين عندنا يتمتعون بذرة من الإيمان وشجاعة التحدي الذي يقتضيه، لما كنا نعيش في حالة الانهيار الكامل سياسيا واقتصاديا وماليا ومعيشيا واجتماعيا. كنا نتمنى لو شاركت في تسمية الرئيس المكلف، أيا يكن المسمى، فئات نيابية أوسع لتترجم، بفعل إيجابي ودستوري وميثاقي، الوكالة التي منحها إياها الشعب منذ أسابيع قليلة، ولا سيما أن الاستشارات إلزامية. هكذا تشعر جميع المكونات اللبنانية أنها تتشارك في كل الاستحقاقات الدستورية والوطنية".



وناشد الراعي جميع الأطراف بأن تتعاون مع الرئيس المكلف بعيدا من شروط لا تليق بهذه المرحلة الدقيقة ولا يتسع الوقت لها ولا تساهم في تعزيزِ الوِحدة الوطنيّة وصورة لبنان أمام العالم. وقال: "ننتظر من الرئيس المكلف تشكيل حكومة على مستوى الأحداث تشجع القوى الوطنية على المشاركة فيها وتعزز الشرعية والنزعة السيادية والاستقلالية في بلادنا وتجاه الخارج".



وأشار الى أن الأشهر الأربعة الباقية من عمر العهد، يجب أن تخصص لخفض نسبة الحقد والانتقام والكيدية والمطاردات القضائية البوليسية التي لم يألفها المجتمع اللبناني. ويجب أن تخصص للتخفيف من معاناة الناس، لضبط الأوضاع الأمنية، لتحييد لبنان، لإحياء التحقيق القضائي في جريمة المرفأ. و لتعديل خطة التعافي، لمواصلة المفاوضات الحدودية على النفط والغاز، وخصوصا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمانا لوحدة الكيان اللبناني، ولاستمرار الشرعية، واستباقا لأي محاولة لإحداث شغور رئاسي. نحن نرفضه. وضروري أن يتضمن برنامج الحكومة، الجديدة التزاما واضحا لهذه القضايا".

كلام الراعي جاء خلال ترؤسه قدّاسا إلهيا في بازيليك سيدة لبنان - حريصا، بمناسبة إطلاق رابطة "كاريتاس لبنان" اليوبيل الذّهبي لتأسيسها، تحت شعار "خمسين... ومكملين"، بحضور رئيس رابطة كاريتاس الأب ميشال عبود.



وأشار الراعي الى أن "كاريتاس لبنان قبلت تحدّي الإيمان منذ خمسين سنة واختبرت ثماره غير المتوقّعة، وها هي تكبر وتّتسع في برامجها وخدمتها وسع لبنان".

وقال: "اتخذت كاريتاس لبنان موقعها على خريطة العمل الاجتماعي في لبنان، فكانت الكنيسة الحاضرة والشاهدة، التي حققت تعليم الكنيسة الاجتماعي في ما يختص باحترام كرامة الانسان، وحقه بحياة كريمة، حرة. فعلت ذلك من دون أي تمييز، مع ودعوتها الدائمة إلى التضامن والتعاون من أجل الانسان، المخلوق على صورة الله. تميزت مسيرة كاريتاس بروح الشركة والمحبة التي طبعت اجيالها، فكانت على مستوى انتظارات الكنيسة والمواطن، وعلى مستوى الثقة التي اكتسبتها بصدقيتها وشفافيتها من المانحين المحليين والاجانب، ومن الحكومات، والمنظمات الدولية، الرسمية والاهلية، ومن الافراد على اختلاف انتماءاتهم. وهكذا راحت كاريتاس تختبر الصيد العجيب بقوة الإيمان والمحبة ما جعلها تضاعف تصميمها على بذل المزيد، يحركها الوعي لمتطلبات كل مرحلة، فتتكيف مع الحاجات، من دون ان تنسى ان الفقراء معها كل حين".

عبود

ولفت رئيس رابطة كاريتاس الأب ميشال عبود، من جهته، إلى أن البلد مرّ في الكثير من الحروب والقتل، وفقدنا العديد من الأحباء، وغرقنا في دماء الشهداء، ولكن هذه المؤسسة بقيت ثابتة وحاضرة في قلب الكنيسة هنا وفي كل انحاء العالم تزرع الفرح والمحبة، مؤكدا استكمال المسيرة التي من أجلها كانت كاريتاس، بدافع من الروح القدس الذي يعطينا القوة والاستمرارية في كل عمل. لقد أيقنا منذ القدم أن الله لا يترك شعبه وإن شعبه تركه. ان من اعطى القوة لاسلافنا في العمل حتى وصلوا الى هنا، هو أيضا سيعطينا هذه القوة لنكمل.



واعتبر أن قصة كاريتاس كتبت عبر هذه السنين بقوة العطاء عند الكثير من المحسنين، من داخل لبنان وخارجه، بثقة الجهات المانحة واستمرارها في عملها معنا، بشجاعة التضحية ومجانية الخدمة لدى المتطوعين، بمناقبية العمل والإلتزام لدى الموظفين، بحكمة المشرفين والرؤساء والمسؤولين والإداريين، كتبت بعنفوان الشبببة واندفاعها، وقال:" مستمرون".



وأوضح الاب عبود أن لجنة التحضير لليوبيل الخمسين برئاسة نائب رئيس كاريتاس لبنان نيقولا حجار واعضاء اللجنة، حضرت برامج عديدة خلال هذه السنة، يعلن عنها لاحقا، لافتا إلى أن اللقاء التالي سيكون في صيدا في 29 تموز حيث كانت انطلاقة كاريتاس 1972.



وفي الختام، عرض كليب النشيد الجديد الخاص بكاريتاس الذي يحمل عنوان "صرتي العيد"، وهو من كلمات الدكتور أنطوان سعد، ألحان جوزيف خليفة، وإشراف الأب شارل صوايا.