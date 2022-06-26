خير طالب بتأمين علاج المصابين على نفقة وزارة الصحة بتوجيهات من ميقاتي

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LBCI News Lebanon

ناشد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير جميع المواطنين، الابتعاد عن مكان المبنى المنهار في منطقة القبة - ضهر المغر، تسهيلا لاعمال الاغاثة ورفع الركام ونجدة السكان.



كما باشر خير، بناء على توجيهات وتكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالكشف الفوري على المبنى المنهار في منطقة القبة - ضهر المغر، للوقوف الى جانب الاهالي ومساعدتهم لتأمين علاج المصابين والجرحى على نفقة وزارة الصحة العامة والوقوف عند كل احتياجاتهم وازالة الاقسام المهددة بالخطر واخلاء وتأمين السكان المنكوبين.