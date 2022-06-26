وزارة الصحة عممت على مستشفيات الشمال ضرورة إستقبال الجرحى على نفقتها

وزارة الصحة تتحرّك

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LBCI News Lebanon

عمّم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض في بيان على مستشفيات الشمال ضرورة إستقبال جميع المصابين والجرحى، نتيجة انهيار المبنى في منطقة القبة في طرابلس، وعلاجهم على نفقتها.