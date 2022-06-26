أخبار لبنان
26 حزيران 2022 - 13:09
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وزارة الصحة عممت على مستشفيات الشمال ضرورة إستقبال الجرحى على نفقتها

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وزارة الصحة عممت على مستشفيات الشمال ضرورة إستقبال الجرحى على نفقتها
Lebanon News
عمّم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض في بيان على مستشفيات الشمال ضرورة إستقبال جميع المصابين والجرحى، نتيجة انهيار المبنى في منطقة القبة في طرابلس، وعلاجهم على نفقتها.
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