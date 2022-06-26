أبو فاعور لـ"صوت الناس": لا مشاركة للاشتراكي في الحكومة

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LBCI News Lebanon





وعن العلاقة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، قال أبو فاعور في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI وSBI: "بيننا والرئيس ميقاتي علاقة سياسية وثيقة ولكن هذه المرة الموقف ليس شخصيا من ميقاتي والمقاربة كانت جذرية خارج اللعبة السياسية التقليدية والذهاب الى خيار راديكالي".

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وأكد أن الحزب التقدمي الاشتراكي "لن يشارك ولن يسمي وزراء"، لافتاً الى أنه "ان ارضت الحكومة طموحاتنا نعطيها ثقة والمطلوب من الحكومة اصلاح وانقاذ وحدّ ادنى من سيادة الدولة وانا استبعد ان يتم تشكيل الحكومة".



ونفى أبو فاعور وجود أي خلاف بين تيمور جنبلاط ووليد جنبلاط، قائلاً: "غير صحيح ان هناك خلافا بين تيمور ووليد جنبلاط الذي يتمتع بنفس حماسة تيمور لمقاربة جديدة وهو كان ناصحا بعدم المشاركة في الحكومة". اعلن النائب وائل أبو فاعور ان "لا مشاركة للاشتراكي في الحكومة"، لافتاً الى ان منحها الثقة مرتبط بتشكيلة الحكومة.وعن العلاقة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، قال أبو فاعور في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI وSBI: "بيننا والرئيس ميقاتي علاقة سياسية وثيقة ولكن هذه المرة الموقف ليس شخصيا من ميقاتي والمقاربة كانت جذرية خارج اللعبة السياسية التقليدية والذهاب الى خيار راديكالي".وأكد أن الحزب التقدمي الاشتراكي "لن يشارك ولن يسمي وزراء"، لافتاً الى أنه "ان ارضت الحكومة طموحاتنا نعطيها ثقة والمطلوب من الحكومة اصلاح وانقاذ وحدّ ادنى من سيادة الدولة وانا استبعد ان يتم تشكيل الحكومة".ونفى أبو فاعور وجود أي خلاف بين تيمور جنبلاط ووليد جنبلاط، قائلاً: "غير صحيح ان هناك خلافا بين تيمور ووليد جنبلاط الذي يتمتع بنفس حماسة تيمور لمقاربة جديدة وهو كان ناصحا بعدم المشاركة في الحكومة".



وفي هذا السياق، رأى أن "القوات اللبنانية يائسة من امكانية موافقة الرئيس عون على حكومة قد تكون افضل من الحالية واعتبرت ان اي كان رئيس الحكومة لن يتمكن مع هذا العهد من وضع التشكيلة التي يريد".



وعن ترشح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، قال: "لا اعتقد ان جعجع سيترشح لرئاسة الجمهورية وفهمنا منه انه يريد اكبر مقدار ممكن من التوافق حول الموقع وبري سيفتح المجال مبكرا لانتخاب رئيس للجمهورية". وأكد انه "لم تحصل اجتماعات مع نواب التغيير حول تسمية رئيس الحكومة ولكن هناك اتصالات بين نواب مستقلين وبعض نواب الحراك ونتمنى ان يأتي الأمر بنتيجة".وفي هذا السياق، رأى أن "القوات اللبنانية يائسة من امكانية موافقة الرئيس عون على حكومة قد تكون افضل من الحالية واعتبرت ان اي كان رئيس الحكومة لن يتمكن مع هذا العهد من وضع التشكيلة التي يريد".وعن ترشح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، قال: "لا اعتقد ان جعجع سيترشح لرئاسة الجمهورية وفهمنا منه انه يريد اكبر مقدار ممكن من التوافق حول الموقع وبري سيفتح المجال مبكرا لانتخاب رئيس للجمهورية".

أما عن التصويت لسليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، فقال أبو فاعور: "هذا الأمر يحتاج لنقاش سياسي"، مشدداَ على انه "ان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت له". وقال أبو فاعور: "يا ريت ضل الفراغ" فكان ذلك افضل من وصول عون للرئاسة وجنبلاط سعى بكل ما يملك من قوة لمنع وصول عون ولكنه عاد ليحترم الارادة المسيحية".

وأوضح أبو فاعور ان السفير بخاري لم يحاول يوما ان ينفذ فتنة في لبنان وهو يشكر على جمع شخصيات حول استقلال البلد وحزب الله الذي لديه علاقة عضوية مع ايران ليس مرجعا صالحا للانتقاد في هذا المجال. وأوضح أبو فاعور ان السفير بخاري لم يحاول يوما ان ينفذ فتنة في لبنان وهو يشكر على جمع شخصيات حول استقلال البلد وحزب الله الذي لديه علاقة عضوية مع ايران ليس مرجعا صالحا للانتقاد في هذا المجال.

كما أوضح أن السفير القطري لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد معنا مسألة الحدود البحرية والخط 23 والقبول به وكانت فقط زيارة تعارف.

في سياق آخر، أعلن أبو فاعور ان الموقف ضد إسرائيل واضح ولكن الامرة السياسية في اي امر يجب ان تكون للدولة اللبنانية.