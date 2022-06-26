حواط لـ"صوت الناس": لو تمّ الالتزام بوثيقة معراب لما كان البلد وصل الى ما وصل اليه

حواط لـ"صوت الناس": لو تمّ الالتزام بوثيقة معراب لما كانت البلد وصل الى ما وصل اليه

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LBCI News Lebanon





وقال النائب حواط في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCIوSBI إننا "نحن ندفع ثمن تموضعنا في المنطقة، ففي الوقت الذي يجتمع فيه بايدن مع العرب للقيام بجبهة كبيرة نستقبل نحن هنية".

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وأكد اننا نريد حكومة وطنية أي حكومة تملك قرار السيادة وتعيد لبنان الى الشرعية العربية وحكومة تقوم بخطة انقاذية وتقر موازنة، وقال: "تمسكوا بوزارة المالية ورأينا الى اين وصل البلد وتمسكوا بوزارة الطاقة ورأينا النتيجة".



واعتبر انه "لو تمّ الالتزام بوثيقة معراب ببنودها الـ30 لما كانت البلاد وصلت الى ما وصلت اليه". اوضح النائب زياد حواط ان البطريرك الكاروني مار بشارة بطرس الراعي قال إنه يريد حكومة وطنية اي حكومة تملك قرار السيادة وتعيد لبنان الى الشرعية العربية وحكومة تقوم بخطة انقاذية وتقر موازنة.وقال النائب حواط في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCIوSBI إننا "نحن ندفع ثمن تموضعنا في المنطقة، ففي الوقت الذي يجتمع فيه بايدن مع العرب للقيام بجبهة كبيرة نستقبل نحن هنية".وأكد اننا نريد حكومة وطنية أي حكومة تملك قرار السيادة وتعيد لبنان الى الشرعية العربية وحكومة تقوم بخطة انقاذية وتقر موازنة، وقال: "تمسكوا بوزارة المالية ورأينا الى اين وصل البلد وتمسكوا بوزارة الطاقة ورأينا النتيجة".واعتبر انه "لو تمّ الالتزام بوثيقة معراب ببنودها الـ30 لما كانت البلاد وصلت الى ما وصلت اليه".

وحول تشكيل الحكومة، قال حواط: "لو كان السفير نواف سلام متحمسا لتشكيل حكومة انتقالية لكان اتصل بالكتل التي تشبه تطلعاته وقد يكون سلام رجل مرحلة ما بعد نهاية العهد ومعلوماتي تؤكد انه لم يلتق الرياشي وحصل اتصال هاتفي فقط بعد مسألة التكليف".