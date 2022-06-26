أخبار لبنان
26 حزيران 2022 - 15:59
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وضاح الصادق لـ"صوت الناس": هناك محاولة اليوم لتغيير هوية لبنان.. وسنبلغ ميقاتي الا ثقة بحكومته

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وضاح الصادق لـ&quot;صوت الناس&quot;: هناك محاولة اليوم لتغيير هوية لبنان.. وسنبلغ ميقاتي الا ثقة بحكومته
Lebanon News
اعتبر النائب وضاح الصادق أن هناك محاولة اليوم لتغيير هوية لبنان، مؤكداً أننا سنقف بوجهها وسنواجهها.

وفي حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI وSBI، قال الصادق: "سنبلغ الرئيس ميقاتي الا ثقة بحكومته مهما كانت وليتحمل من صوّت لميقاتي وسماه مسؤولية ما سيحصل في البلاد".

كما قال: "جبران باسيل يريد الطاقة وحركة أمل تريد المالية ورأينا حكومة المستقلين اليوم كيف ان الوزير وليد فياض يأتمر من الوزيرة ندى بستاني".
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وأكد أن رئيس الجمهورية لديه الحق باعطاء ملاحظات ولكن لا يمكنه ان يوقف تشكيل الحكومة لسنة وسنتين.

واعلن ان الاختلاف مع القوات اللبنانية هو في وجهات النظر، لافتاً الى أن القوات ساهمت في ان تبقى منظومة الفساد قوية وفي مكانها".
 
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