أسامة سعد لـ"صوت الناس": لن نمنح الحكومة الثقة لأننا نريد حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية

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اعلن النائب أسامة سعد أننا لن نمنح الحكومة الثقة لأننا نريد حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية.وقال سعد في حديث لبرنامج لـ"صوت الناس" عبر الـLBCI وSBI إن "موازين القوى في واقعنا الحالي لا تسمح بتحقيق انجازات في مراكز السلطة وما يمكننا ان نقوم به هو تأدية اداء تشريعي ورقابي مختلف الى حين الوصول لتعديل موازين القوى بما يسمح لنا بالاتيان بحكومة وفريق انقاذي قادر على الانجاز".وأكد اننا في مرحلة دقيقة وخطيرة وعلى الجميع ان يقدم تنازلات ولا حلّ الا بانتقال سلمي وآمن، مشدداً على أننا "نريد حكومة تجري الانتقال بصلاحيات تشمل الجانب الاقتصادي والمالي والاجتماعي عبر شبكة امان اجتماعي لأن الناس لم تعد قادرة على التحمل".ورأى أن التكتلات الطائفية المهيمنة على القرار هي التي تشكل حكومات وهي المسؤولة عن كل الاوضاع التي وصلنا اليها.