حزب "تقدم": لا ثقة لأي حكومة تتبنى ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"

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أعلن حزب "تقدم" في بيان أن النائبة نجاة عون ونواب التغيير سيلتقون في غياب النائب مارك ضو بداعي السفر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في إستشارات نيابية غير ملزمة.وعليه يؤكد الحزب المواقف التالية:1- تجربة الشعب اللبناني مرة مع جميع حكومات المنظومة المتعاقبة. حكومات سيئة بنتائجها ومن الأسباب الرئيسية الديمقراطية التوافقية والمحاصصة الطائفية التي أهلكت البلاد منذ اتفاق الدوحة المشؤوم. فمنذ عام 2005 حكم ميقاتي ثلاث مرات وكانت لتلك الحكومات مساهمة فاعلة بالإنهيار، وبالتالي يجب محاسبته وليس تكليفه.وذكر الحزب بقرارات سيئة لحكوماته منها الفشل بترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا، والتخلي عن الخط 29، إضافة إلى التخبط في التعاطي مع موضوع النازحين، وتلزيم إدارة حاويات مرفأ بيروت لشركة CGM CMA من دون أي مناقصة معلنة وشفافة بعيدًا عن اتباع الآليات التنفيذية. أما الكارثة الكبرى، فهي إهمال نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت خلال ترؤسه للحكومات الذي أدى إلى تفجير 4 آب، وفرض رسم الـ$500 التي استفاد منها في قطاع الخليوي والقروض السكنية المصرفية المدعومة التي استفاد منها شخصيًا مع مقربين منه، مشيرًا إلى أن جميعها أمثلة تؤكد عدم أهليته لرئاسة الحكومة المقبلة ما يبرز إستكمال نهج المحاصصة في ما بين المنظومة الذي هو بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ منها.2- نرفض رفضًا قاطعًا إعطاء الثقة لأي حكومة تتبنى ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" والتي أدت على مدى السنوات الماضية إلى تعزيز سيطرة الدويلة والسلاح الخارج عن الشرعية على الدولة في كافة مفاصلها.3- نعيد التأكيد واعتماد ما ورد في بيان نواب قوى التغيير خلال الإستشارات النيابية في بعبدا من أولويات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة مصغرة خارج إطار الطبقة السياسية بهدف:- وقف الإنهيار والتفاوض مع صندوق النقد- تفعيل التقديمات الإجتماعية- حل مشكلة الكهرباء- إستكمال التحقيق في جريمة 4 آب- توقيع تعديل المرسوم 6433وشدد حزب "تقدم" على أن الديمقراطية هي معارضة وموالاة، وعليه، لفت إلى أن عون وضو سيكونان في موقع المعارض للحكومة وسيقومان بالمراقبة والمساءلة الدائمة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني.