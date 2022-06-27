سعيد للـLBCI: من لم يسم أحدا في الاستشارات النيابية أخطأ التقدير

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رأى النائب السابق فارس سعيد أن الكتل والنواب الذين لم يسموّا أحدا في الاستشارات النيابية أخطأوا بالتقدير، معتبرا أن هناك مستوى ميثاقي يجب التنبّه إليه.وأشار سعيد، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إلى أن العقبة أمام تشكيل الحكومة هي المشاكل السياسية.ولفت إلى أن الوضع المعيشي يتطلب أن يكون هناك حكومة قادرة على حل مشاكل لبنان، والحوار مع صندوق النقد الدولي ومساعدة المواطن للخروج من الأزمة.وتخوّف سعيد من أن يكون الاهتمام فقط بمن سيصل إلى سدّة رئاسة الجمهورية والالتهاء عن تشكيل الحكومة، خصوصا وأننا اليوم في بلد تحت إدارة رئيس الجمهورية ميشال عون وخلفه حزب الله، بحسب سعيد.كما تخوّف من فرض انتخاب رئيس الجمهورية كما فُرضت انتخابات رئيسي مجلس النواب والوزراء على الرغم من التغييرات في موازين القوى بعد الانتخايات النيابية لعام 2022، وبالتالي ايصال النائب جبران باسيل أو الوزير السابق سليمان فرنجية إلى بعبدا.