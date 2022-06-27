أخبار لبنان
27 حزيران 2022 - 05:11
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حميه ونصار تناولا القرارات المتعلقة بإنجاح الرزنامة السياحية

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حميه ونصار تناولا القرارات المتعلقة بإنجاح الرزنامة السياحية
Lebanon News
عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه إجتماعًا مع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، وتناولا التنسيق القائم بين الوزارتين وخصوصًا القرارات المتعلقة بإنجاح الرزنامة السياحية الواعدة هذا الموسم.

وعرض الوزيران للإجراءات اللوجستية التي قامت بها وزارة الأشغال في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك ضمن رؤية الوزير حميه وتوجيهاته القاضية بوضع كل مرافق الوزارة في خدمة باقي الوزارت المعنية وتحديدًا وزارة السياحة.
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وأكد حميه حرصه على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين كونه الكفيل بالمساهمة الفعالة للنهوض مجددًا بالإقتصاد الوطني ضمن إرادة ورؤية تكاملية واحدة. 

من جهته، أثنى نصار على القرارات التي يتخذها الوزير حميه ونظرته حول تفعيل المرافق العامة للدولة لما لها من أثر إيجابي في خدمة الدولة والمواطنين معًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتفقد حميه ونصار الأسبوع الحالي مطار رفيق الحريري الدولي.
 
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