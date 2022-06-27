أخبار لبنان
27 حزيران 2022 - 05:26
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موظفو الصرفيات: سنعاود العمل فقط لإنجاز رواتب تموز والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان

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موظفو الصرفيات: سنعاود العمل فقط لإنجاز رواتب تموز والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان
Lebanon News
أكد موظفو مديرية الصرفيات في وزارة المال أنه من باب الحرص والمسؤولية، وتجاهلا لكل استفزاز من جهات غير ملمة بالموضوع وتبني تهديداتها على معطيات خاطئة، سوف يعودوا الى العمل وبذل الجهد الذي طال ما بذلوه كل شهر على مدار السنة من دون كلل او ملل،لافتين إلى أن هذه المرة فقط من اجل انجاز الرواتب والمعاشات العائدة لشهر تموز والمساعدة الاجتماعية عن شهر آذار ونيسان ومن دون أي معاملات او حوالات أخرى.
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وأكد الكوظفون في بيان أن صرف الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية ليست ابدا كبسة زر، كما يعتقد البعض وانها تتطلب اقله من 14 الى 15 يوم عمل شهريا ومن ثم تحال الى الدفع حيث تحتاج ايضا الى فريق عمل في مديرية الخزينة من اجل تحويلها الى مصرف لبنان ومن ثم الى المصارف، لافتيت إلى أن تأخير في نهاية هذا الشهر لا يعود الى اضرابنا عن العمل ولكن الى توقفنا القسري بسبب عدم القدرة على الاستمرار.
 
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