أخبار لبنان
27 حزيران 2022 - 06:47
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نقابة موظفي مصرف لبنان: إضراب تحذيري وإقفال ليوم واحد

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Lebanon News
أعلنت الجمعية العمومية لنقابة موظفي مصرف لبنان، وبالاجماع، إضرابا تحذيريا وإقفال ليوم واحد نهار الثلاثاء الواقع فيه 28 حزيران 2022، داعية الموظفين لوقفة احتجاجية عند الساعة الحادية عشرة صباحا في باحة المركز الرئيسي في بيروت من أجل مناشدة المعنيين لمعالجة الوضع "الظالم" الذي يتعرض له مصرف لبنان، وتجنبا للتصعيد في المرحلة المقبلة.
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هذا القرار جاء بعد اجتماع عقدته الجمعية العمومية اليوم للتشاور واتخاذ القرار المناسب بخصوص الملاحقات القضائية والادعاءات التي تتعرض لها مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها.

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