كتلة التنمية والتحرير: لضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة التعافي الإقتصادي

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شددت كتلة التنمية والتحرير بعد لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ساحة النجمة على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن والإستفادة من الوقت الفاصل بين اليوم وموعد الإستحقاق الرئاسي والتركيز على إقرار خطة التعافي المالي.وأشارت إلى أننا "سنسهل عمل الحكومة في الأمور المالية والإقتصادية، بالأخص الموازمة وحسم موضوع تلزيم معامل الكهرباء."ودعت إلى مواكبة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة، معتبرة أن هذا الأمر لا يجب أن يكون عائقًا أمام المباشرة بالتنقيب عن النفط.ولفتت الكتلة إلى أننا "لم نوصف شكل الحكومة، فما يهمنا هو أن تكون حكومة فاعلة."