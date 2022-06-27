معوض: دخول شبان إلى مخفر زغرتا بسلاحهم والاعتداء على القوى الامنية أمر مدان

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أستنكر بشدة ما حصل بالأمس في #زغرتا من اعتداء مبرمج على العريف ايلي الزين على خلفية تسجيله محضر ضبط بمخالفة بناء في مزرعة يملكها السيد ميشال فرنجية.

ان اقدام بعض الشبان المقربين من رئيس بلدية زغرتا-إهدن على الدخول إلى مخفر زغرتا بسلاحهم والاعتداء على القوى الامنية أمر مدان ومعيب pic.twitter.com/NtH9sENDTF — Michel Moawad (@michelmoawad) June 27, 2022

استنكر النائب ميشال معوض بشدة ما حصل بالأمس في زغرتا من "اعتداء مبرمج"، كما قال، على العريف ايلي الزين على خلفية تسجيله محضر ضبط بمخالفة بناء في مزرعة يملكها ميشال فرنجية.واضاف في تغريدة: "إن اقدام بعض الشبان المقربين من رئيس بلدية زغرتا-إهدن على الدخول إلى مخفر زغرتا بسلاحهم والاعتداء على القوى الامنية أمر مدان ومعيب، وأطالب الاجهزة القضائية بعدم التساهل وبمحاسبة المرتكبين حفاظاً على ما تبقى من هيبة الدولة، ومنعاً لعودة الممارسات الميليشياوية في المنطقة، وأحذر من الخضوع للضغوط السياسية الجارية للفلفة القضية وإطلاق سراح المرتكبين".