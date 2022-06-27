أخبار لبنان 27 حزيران 2022 - 08:16 27/06/2022 08:16:41 كتلة الجمهورية القوية: لن نشارك في الحكومة لأن الشروط التي نطلبها لن تطبق في الأشهر الـ3 الأخيرة من العهد

كتلة الجمهورية القوية: لن نشارك في الحكومة لأن الشروط التي نطلبها لن تطبق في الأشهر الـ3 الأخيرة من العهد

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LBCI News Lebanon

أكدت كتلة الجمهورية القوية بعد لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ساحة النجمة أننا "لن نشارك في الحكومة لأن الشروط التي نطلبها لن تطبق في الأشهر الـ3 الأخيرة من العهد."

وأوضحت أن "شروطنا تتمثل بحكومة تستعيد قرار الدولة في الأمور كافة، لأنه مع حكومة مماثلة يصبح إستعادة العلاقات مع الدول الخارجية ممكنًا."



وأشارت الكتلة إلى أن "ثلاثيتنا هي شعب ودولة وجيش، وسنتقدم ببرنامجنا المطلوب من رئيس الجمهورية المقبل، والشخص الذي يتوافق والبرنامج يصبح مرشحنا للرئاسة."



ورأت أن "ليس هناك من وزارات مخصصة لأحزاب أم طوائف أم مذاهب، بل هي موجودة لأصحاب الإختصاص." الإعلان وأوضحت أن "شروطنا تتمثل بحكومة تستعيد قرار الدولة في الأمور كافة، لأنه مع حكومة مماثلة يصبح إستعادة العلاقات مع الدول الخارجية ممكنًا."وأشارت الكتلة إلى أن "ثلاثيتنا هي شعب ودولة وجيش، وسنتقدم ببرنامجنا المطلوب من رئيس الجمهورية المقبل، والشخص الذي يتوافق والبرنامج يصبح مرشحنا للرئاسة."ورأت أن "ليس هناك من وزارات مخصصة لأحزاب أم طوائف أم مذاهب، بل هي موجودة لأصحاب الإختصاص."

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