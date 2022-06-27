أخبار لبنان
27 حزيران 2022 - 08:16
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كتلة الجمهورية القوية: لن نشارك في الحكومة لأن الشروط التي نطلبها لن تطبق في الأشهر الـ3 الأخيرة من العهد

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Lebanon News
أكدت كتلة الجمهورية القوية بعد لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ساحة النجمة أننا "لن نشارك في الحكومة لأن الشروط التي نطلبها لن تطبق في الأشهر الـ3 الأخيرة من العهد."

وأوضحت أن "شروطنا تتمثل بحكومة تستعيد قرار الدولة في الأمور كافة، لأنه مع حكومة مماثلة يصبح إستعادة العلاقات مع الدول الخارجية ممكنًا."

وأشارت الكتلة إلى أن "ثلاثيتنا هي شعب ودولة وجيش، وسنتقدم ببرنامجنا المطلوب من رئيس الجمهورية المقبل، والشخص الذي يتوافق والبرنامج يصبح مرشحنا للرئاسة."

ورأت أن "ليس هناك من وزارات مخصصة لأحزاب أم طوائف أم مذاهب، بل هي موجودة لأصحاب الإختصاص." 
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