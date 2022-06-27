أخبار لبنان
27 حزيران 2022 - 09:18
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اللقاء الديمقراطي: لن نشارك في الحكومة ولكن سنساعد في التأليف

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Lebanon News
أعلن اللقاء الديمقراطي عدم المشاركة في الحكومة ولكن المساعدة في التأليف.

وقال بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي: "تمنينا النجاح للرئيس المكلف في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد".
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