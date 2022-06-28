أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 03:56
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مراد من مجلس النواب: على الجميع المشاركة في الحكومة لانقاذ لبنان

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Lebanon News
اكد النائب حسن مراد بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ضمن اليوم الثاني من الاستشارات النيابية غير الملزمة ان "على هذه الحكومة الخروج ببيان وزاري سريع والكل يجب أن يشارك فيها لوضع خطة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد".
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