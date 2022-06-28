أخبار لبنان 28 حزيران 2022 - 03:56 28/06/2022 03:56:39 مراد من مجلس النواب: على الجميع المشاركة في الحكومة لانقاذ لبنان

مراد من مجلس النواب: على الجميع المشاركة في الحكومة لانقاذ لبنان

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LBCI News Lebanon

اكد النائب حسن مراد بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ضمن اليوم الثاني من الاستشارات النيابية غير الملزمة ان "على هذه الحكومة الخروج ببيان وزاري سريع والكل يجب أن يشارك فيها لوضع خطة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد". الإعلان

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