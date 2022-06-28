أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 04:12
28/06/2022 04:12:12
سعد بعد لقائه ميقاتي: لحوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية
سعد بعد لقائه ميقاتي: لحوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة,أسامة سعد,سعد بعد لقائه ميقاتي: لحوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
رأى النائب أسامة سعد بعد لقائه ميقاتي أن "العجيب أن من هم في مواقع القرار يطالبون بحقوق الشعب!"
وأشار إلى أن "لبنان يحتاج إلى توافقات داخلية ووطنية قبل أي تفاهمات مع الخارج،" داعيًا إلى "حوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية."
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أسامة سعد
الحكومة
إقرأ أيضاً