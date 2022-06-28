أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 04:12
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سعد بعد لقائه ميقاتي: لحوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية

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Lebanon News
رأى النائب أسامة سعد بعد لقائه ميقاتي أن "العجيب أن من هم في مواقع القرار يطالبون بحقوق الشعب!"

وأشار إلى أن "لبنان يحتاج إلى توافقات داخلية ووطنية قبل أي تفاهمات مع الخارج،" داعيًا إلى "حوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية."
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