سعد بعد لقائه ميقاتي: لحوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية

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LBCI News Lebanon

رأى النائب أسامة سعد بعد لقائه ميقاتي أن "العجيب أن من هم في مواقع القرار يطالبون بحقوق الشعب!"



وأشار إلى أن "لبنان يحتاج إلى توافقات داخلية ووطنية قبل أي تفاهمات مع الخارج،" داعيًا إلى "حوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية."